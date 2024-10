Wenn jahrelange Mitstreiter plötzlich zu Gegnern werden. Diese spezielle Ausgangslage präsentiert sich ZSC-Urgestein Reto Schäppi in seinem ersten Derby mit Kloten gegen den ZSC.

Auf wen sich der Kloten-Profi am meisten freut

Nach 14 Saisons beim ZSC trägt Reto Schäppi nun das Kloten-Dress.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

14 Jahre und 17 Tage sind es her, seit Reto Schäppi (33) sein erstes Zürcher Derby auf Profiebene bestritt. An jenem 1. Oktober 2010 siegten die ZSC Lions im Hallenstadion gegen Kloten mit 2:1 nach Penaltyschiessen. Neben ihm sind von der ZSC-Aufstellung von damals lediglich noch Patrick Geering (34), Rekordspieler Andres Ambühl (41, jetzt Davos) und Ersatzgoalie Tim Wolf (32, jetzt Zug) aktiv. Vom Klotener Team 2010 schnüren noch immer Steve Kellenberger (37), Arnaud Jacquemet (36, jetzt Servette), Samuel Walser (32, jetzt Fribourg) und Denis Hollenstein (35, jetzt ZSC) die Schlittschuhe.

Inzwischen ist es jedoch auch Schäppi, der die Fronten gewechselt hat. Im Zuge der Verjüngungskur erhielt der vierfache Meister und WM-Silberheld von 2018 bei den ZSC Lions auf diese Saison keinen Vertrag mehr. Da der Mann aus Wallisellen ZH aber noch keine Lust hatte, seine Karriere zu beenden, heuerte er beim Kantonsrivalen an und unterschrieb bis 2026 bei Kloten.

Garant für Stabilität

Dort ist man froh, nach der komplizierten letzten Saison auf Schäppis Erfahrung und Winner-Mentalität zählen zu können. Der Stürmer ist zwar kein Mann für die filigranen Kunststücke, aber einer, der für Stabilität sorgt. Und Leute mit diesem Profil hat man in Kloten gesucht. Eine der Aufgaben von Schäppi ist es auch, die Jungen mit Rat und Tat zu unterstützen. Wie etwa das Talent Rafael Meier (19), das oft an seiner Seite spielt.

Als Schäppi im letzten Dezember mit Kloten einig wurde, da wusste er, dass der Tag kommen wird, an dem das ZSC-Urgestein erstmals gegen die Lions spielen wird. Und dies auch noch mit Kloten im Rahmen eines brisanten Zürcher Derbys. Damals war dieser Tag noch weit entfernt, doch nun ist er gekommen. Am Freitagabend um 19.45 Uhr ist es so weit. Blick wird dieses besondere Spiel live übertragen. Sendestart ist um 19.25 Uhr.

«Ich freue mich darauf»

«Es wird sicher speziell sein, erstmals in einem richtigen Match gegen die alten Kollegen zu spielen, aber ich freue mich darauf», so Schäppi, der für gewöhnlich kein Mann der grossen Worte, sondern der Taten ist. Deshalb kann es auch nicht überraschen, dass er sagt: «Ich glaube, dass es mir trotz der speziellen Ausgangslage gelingen wird, mich auf das Hockey und meinen Job zu konzentrieren.»

Es wird aber auf jeden Fall ein gewöhnungsbedürftiges Bild sein, wenn er am Freitagabend versuchen wird, langjährigen Kollegen wie beispielsweise ZSC-Captain Geering den Puck abzujagen, mit dem er zuvor 14 Saisons Seite an Seite gekämpft hat. «Ich hoffe, dass wir mal gleichzeitig auf dem Eis sein werden und ich hart gegen ihn forechecken kann», sagt Schäppi mit einem Grinsen. Ob es effektiv dazu kommen wird, ist jedoch noch nicht ganz klar. Geering fehlte dem ZSC zuletzt verletzungsbedingt, steht aber unmittelbar vor der Rückkehr.