1/5 Der HC Ajoie hat Trumps Interesse geweckt. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

The Donald will sich wieder mal Grönland unter den Nagel reissen. Was er damit anfangen will, hat Trump allerdings bisher nicht verraten, wahrscheinlich will er es einfach nur besitzen. Was verspricht er sich davon? Mehr als ein paar Dutzend Krabben und zwei Bündel Tierfelle schauen dabei wohl nicht raus, aber vielleicht verwechselt er die Insel Grönland auch nur mit dem Ort Grönland im US-Gliedstaat Arkansas und vergisst dabei, dass ihm dieses Kaff als Präsident ja schon irgendwie gehört. Und falls doch nicht, hätten die dort laut Volkszählung 2020 ansässigen 1213 Nasen wohl nichts dagegen, bald in den Besitz des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wechseln.

Viel interessanter sind allerdings Trumps Geheimpläne, den HC Ajoie zu kaufen. Trump kennt den Jura aus den Jurassic-Park-Filmen und sein Spezi Elon Musk hat laut Fox-News auch schon die Absicht geäussert, auf dem Gelände der Lamborghini-Garage neben der Eishalle entweder eine Teslafabrik aus dem Boden zu stampfen oder eine Abschussrampe für seinen irrwitzigen Weltraumschrott zu errichten.

Tore werden nach jeder Runde neu ausgezählt

Was für die Region spannend werden könnte: Trump wird sich als Eigentümer des Hockey-Klubs nicht vom Resultatbulletin ins Bockshorn jagen lassen. Die Liga muss nach jeder Runde mit einer Neuauszählung der Tore rechnen, und ausgezählt wird nach der Trumpschen Logik so lange, bis seine Seite das Spiel gewonnen hat.

Damit der Rechnerei keine störenden Wahrheitstheorien in die Quere kommen, lässt Trump zeitgleich mit dem Erwerb des Klubs einige seiner Spin-Doktoren in die Region verfrachten, und die rücken selbst zweistellige Niederlagen kurzerhand ins rechte Licht. Die Welt ist eine Scheibe. Pruntrut-a-Lago, der Absinth wird in Strömen fliessen.

