Der EVZ will Platz für mehr Zuschauer in der Bossard Arena. Schon 2027 könnte das ausgebaute Stadion bei den Zentralschweizern eröffnet werden.

Die Bossard Arena in Zug soll ausgebaut werden. Foto: Blicksport 1/7

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Im Jahr 2010 verliess der EV Zug seine alt-ehrwürdige Herti-Halle und zog um in die moderne Bossard Arena. Jetzt, 14 Jahre, zwei Meistertitel und einen Cupsieg später, wollen die Zentralschweizer den nächsten Schritt beim eigenen Stadion gehen. Wie der Klub mitteilt, hat man gemeinsam mit der Stadt Zug das Baugesuch für einen Ausbau eingereicht.

Der EVZ will im Norden mehr Zuschauerplätze bauen und im Süden eine neue Fanzone einrichten. So will der Klub die Zuschauerkapazität maximieren. Zusätzlich will die Stadt den Arenaplatz vor dem Stadion neu gestalten und die Weststrasse anpassen. Für die Finanzierung soll der EV Zug selber aufkommen.

Bau in zwei Etappen

Der Bau soll zweistufig erfolgen. Grund dafür sind Bedenken von Nachbarn bezüglich der künftigen Nutzung des Arenaplatzes und möglicher zusätzlicher Lärmbelästigungen im Quartier. «Die Stadt Zug ist zum Schluss gekommen, dass sie die konkrete Ausgestaltung des Arenaplatzes und dessen künftige Nutzung in den kommenden Monaten nochmals genauer prüfen will», wird Stadtrat Urs Raschle in der Mitteilung zitiert.

Daher erfolgt die Baueingabe in zwei Etappen. Zuerst die Stadionerweiterung und danach die Neugestaltung des Arenaplatzes vor dem Stadion. Die erste Etappe betrifft alles rund um die Bossard Arena: «Diese enthält den Ausbau im Norden, den eingeschossigen Anbau im Süden – beides in der Verantwortung des EVZ – sowie die Verschiebung der Weststrasse inklusive Begrünung des Platzes vor dem Fussballstadion – durch die Stadt Zug verantwortet», so EVZ CEO Patrick Lengwiler.

Sollte die Baubewilligung erteilt werden, würde die Bauphase 2025 in Betrieb genommen werden. Zwei Jahre später soll das ausgebaute Stadion dann eröffnet werden.