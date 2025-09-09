DE
Ambri-Piotta – Kloten 2:1
Heed erlöst Ambri acht Sekunden vor Ende

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Ambri-Piotta – Kloten (2:1).
Publiziert: 22:29 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 9. September
