Sport
Eishockey
National League
National League: Die Highlights der Partie Ambri – Kloten (2:1)
Ambri-Piotta – Kloten 2:1
Heed erlöst Ambri acht Sekunden vor Ende
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Ambri-Piotta – Kloten (2:1).
Publiziert: 22:29 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 9. September
3:16
Genf-Servette – HC Ajoie 5:3
Ein 40-Jähriger stellt Ajoie in den Senkel
4:04
ZSC Lions – EHC Biel 4:3
Weber sorgt in letzter Sekunde für Biel-Frust
4:06
EV Zug – SC Bern 3:0
Wingerli schickt den SCB mit Doppelpack heim
2:14
Ambri-Piotta – Kloten 2:1
Heed erlöst Ambri acht Sekunden vor Ende
