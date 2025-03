Alle Tore im Video Mit Highlight-Ticker auf Blick in den Playoffs dabei

In den Playoffs, die am Donnerstag beginnen, lanciert Blick in Zusammenarbeit mit Mysports einen neuen Service. Kurz nachdem ein Tor gefallen ist, ist es im Video bei uns zu sehen.

Publiziert: 15:15 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten