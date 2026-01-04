Lars Weibel wird Sportchef bei Ambri

Darum gehts
- Lars Weibel wird Sportchef beim HC Ambri-Piotta nach der Heim-WM 2026
- Weibel will eine moderne sportliche Leitung mit langfristiger Vision entwickeln
- Seit 2019 war Ex-Nati-Goalie Weibel Sportdirektor bei Swiss Ice Hockey
Bei Swiss Ice Hockey endet im Sommer eine Ära: Neben Nati-Trainer Patrick Fischer geht nach der Heim-WM auch Sportdirektor Lars Weibel (51) von Bord. Er wird neuer Sportchef beim HC Ambri-Piotta.
«Ich kenne die Identität und die Stärke von Ambri-Piotta: eine Organisation mit tiefen Werten und einer einzigartigen Verbindung zu ihren Menschen», wird Weibel in einer Mitteilung zitiert. «Ich werde meine Energie und meine Kompetenzen in ein klares Projekt einbringen: eine moderne sportliche Leitung weiterzuentwickeln, die technische Kompetenz, Arbeitskultur und eine langfristige Vision vereint.»
Ex-Nati-Goalie Weibel war seit 2019 für den Verband tätig. Bei Ambri folgt er auf Alessandro Benin, der im letzten Herbst nach dem grossen Ambri-Knall den Posten vom langjährigen Sportchef Paolo Duca übernommen hatte.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
37
46
80
2
Lausanne HC
37
33
68
3
HC Fribourg-Gottéron
37
28
67
4
HC Lugano
36
24
62
5
Genève-Servette HC
37
2
62
6
ZSC Lions
36
17
58
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
36
-6
58
8
EV Zug
35
-3
56
9
SCL Tigers
36
4
50
10
EHC Kloten
36
-16
46
11
SC Bern
36
-12
44
12
EHC Biel
36
-17
44
13
HC Ambri-Piotta
36
-42
38
14
HC Ajoie
37
-58
29