Lars Weibel wird Sportchef bei Ambri

Nach der Heim-WM beendet Lars Weibel seine Tätigkeit als Sportidrektor des Eishockey-Verbands. Seine berufliche Zukunft liegt bei Ambri-Piotta.

Weibel will eine moderne sportliche Leitung mit langfristiger Vision entwickeln

Seit 2019 war Ex-Nati-Goalie Weibel Sportdirektor bei Swiss Ice Hockey

Bei Swiss Ice Hockey endet im Sommer eine Ära: Neben Nati-Trainer Patrick Fischer geht nach der Heim-WM auch Sportdirektor Lars Weibel (51) von Bord. Er wird neuer Sportchef beim HC Ambri-Piotta.

«Ich kenne die Identität und die Stärke von Ambri-Piotta: eine Organisation mit tiefen Werten und einer einzigartigen Verbindung zu ihren Menschen», wird Weibel in einer Mitteilung zitiert. «Ich werde meine Energie und meine Kompetenzen in ein klares Projekt einbringen: eine moderne sportliche Leitung weiterzuentwickeln, die technische Kompetenz, Arbeitskultur und eine langfristige Vision vereint.»

Ex-Nati-Goalie Weibel war seit 2019 für den Verband tätig. Bei Ambri folgt er auf Alessandro Benin, der im letzten Herbst nach dem grossen Ambri-Knall den Posten vom langjährigen Sportchef Paolo Duca übernommen hatte.

