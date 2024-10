Janis Moser (links) kann die zweite Niederlage der Tampa Bay Lightning nicht verhindern. Foto: Frank Gunn 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Tampa Bay Lightning kassieren nach drei Siegen zum Start in die Saison die zweite Niederlage in Folge. Das Team mit Janis Moser verliert in Toronto 2:5. Die Lightning unterliegen trotz mehr Schüssen auf das Tor (34:29) am Ende deutlich. Den Unterschied nach einem ausgeglichenen Startdrittel machen die Maple Leafs im Mitteldrittel, als sie mit vier Treffern innerhalb von 13 Minuten davonziehen.

Das 2:5 der Gäste rund fünf Minuten vor Schluss in Überzahl lässt keine Spannung mehr aufkommen. Mann des Spiels ist mit zwei Toren und einem Assist der Schwede William Nylander. Der Schweizer Verteidiger Janis Moser kommt bei den Lightning zu fast 22 Minuten Eiszeit, bleibt aber ohne Skorerpunkt und weist am Ende eine ausgeglichene Bilanz aus.