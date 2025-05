Hurricanes siegen dank fünf Torschützen

Die Carolina Hurricanes und die Edmonton Oilers fahren den nächsten Sieg ein. Beide führen in ihren Serien 3:1 und stehen vor dem Halbfinal-Einzug.

Ein Sieg trennt die Carolina Hurricanes vom Halbfinal.

Keystone-SDA

Die Edmonton Oilers und die Carolina Hurricanes benötigen in den NHL-Playoffs noch einen Sieg zum Einzug in die Halbfinals.

Der letztjährige Stanley-Cup-Finalist Edmonton setzt sich gegen die Vegas Golden Knights 3:0 durch und führt in der Best-of-7-Viertelfinalserie 3:1. Matchwinner des Heimteams ist Adam Henrique, der im ersten Drittel zweimal erfolgreich ist. Das Schlussresultat steht bereits nach 28 Minuten fest. Beim 3:0 von Evander Kane lässt sich Connor McDavid seinen 14. Assist in den laufenden Playoffs gutschreiben. Edmontons Torhüter Stuart Skinner pariert 23 Schüsse. Bei den Gästen ist Akira Schmid einmal mehr Ersatzgoalie.

Carolina führt nach einem 5:2-Heimsieg gegen die Washington Capitals ebenfalls mit 3:1 Siegen. Fünf verschiedene Spieler zeichnen sich für die Tore der Gastgeber verantwortlich. Den letzten Treffer ins leere Gehäuse erzielt der Russe Andrej Swetschnikow, der bereits zum siebten Mal in der entscheidenden Meisterschaftsphase erfolgreich ist.

Somit gewinnen die Hurricanes, die in der ersten Runde die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler ausgeschaltet haben, auch das fünfte Heimspiel in diesen Playoffs. Washington schloss die Qualifikation als zweitbestes Team hinter den Winnipeg Jets ab.

