Die Nashville Predators mit dem Schweizer Captain Roman Josi tun sich in dieser NHL-Saison weiterhin schwer. Beim 2:3 in Toronto kassieren sie die nächste knappe Niederlage.

Nachdem sie sich zuletzt dreimal in Folge in der Verlängerung geschlagen geben mussten, sind die Preds lange auf gutem Weg, zum ersten Mal seit fast sechs Jahren in Toronto zu gewinnen. Bis zum Beginn des Schlussdrittels liegen sie nach einem frühen Tor durch Jonathan Marchessault 1:0 in Führung, doch dann folgt der Einbruch.

Das Heimteam stellt innerhalb von viereinhalb Minuten auf 3:1, wobei der frühere ZSC-Stürmer Auston Matthews mit einem Doppelschlag innert weniger als zwei Minuten die Wende herbeiführt. Mehr als der Anschlusstreffer durch Mark Jankowski (57.) will Nashville nicht mehr gelingen.

Roman Josi lässt sich beim Führungstor der Predators einen Assist notieren und verlängert damit seine Punkteserie auf sechs Spiele (5 Tore, 4 Assists).

Niederlage für Kurashev, Sieg für Fiala

Das Team mit dem Berner Verteidiger, das nun bereits zum fünften Mal in Serie verloren hat, belegt in der Western Conference weiterhin den vorletzten Platz unter 16 Teams. Einzig die Chicago Blackhawks haben in dieser Saison noch weniger Punkte gesammelt. Beim 2:4 zu Hause gegen Boston steht die Mannschaft mit dem Schweizer Stürmer Philipp Kurashev ein weiteres Mal als Verlierer da.

Kevin Fiala hingegen geht mit den Los Angeles Kings als Sieger vom Eis. Der Tabellenvierte der Western Conference bezwingt die Dallas Stars daheim 3:2.