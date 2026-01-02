DE
FR
Abonnieren

Trotzdem verlieren die Kings
Fiala lässt Tampa-Goalie im Powerplay keine Chance

Die LA Kings verlieren zuhause gegen die Tampa Bay Lightning mit 3:5. Kevin Fiala sorgt früh im dritten Drittel für die zwischenzeitliche Führung der Kings.
Publiziert: 09:41 Uhr
Kommentieren
Eishockey: Alles zur NHL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen