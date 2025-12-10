DE
0,2 Sekunden vor Schluss
Pittsburghs Star-Verteidiger mit unglaublichem Eigentor

Erik Karlsson von den Pittsburgh Penguins schiesst gegen die Anaheim Ducks mit der Hand ein unglückliches Eigentor. Und das 0,2 Sekunden vor Schluss!
Publiziert: 08:19 Uhr
