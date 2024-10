Hischier schiesst sich auf Rang 1 der NHL-Torschützen-Liste

Jubel bei den New Jersey Devils. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Aufatmen bei den New Jersey Devils: Nach vier Niederlagen in Serie gewinnt der dreifache Stanley-Cup-Sieger wieder ein Spiel. Beim Sieg vor drei Auswärtsspielen in Serie spielen die Schweizer eine Hauptrolle.

So bereitet Timo Meier bereitet den 1:1-Ausgleich vor. Jonas Siegenthaler steuert Assists zum 2:1 und zum 4:1 bei. Und Captain Nico Hischier trifft zum 5:1.

Hischier bester NHL-Torschütze und in weiterer Wertung weit vorne

Hischier erzielt in den ersten drei Meisterschaftswochen schon neun Goals, vier davon in den letzten drei Partien. Damit führt er die Goalgetter-Rangliste in der National Hockey League (NHL) vor einem Trio mit acht Toren erstmals an.

Auch in einer anderen Statistik der NHL mischt ein Schweizer bislang ganz vorne mit: In der Plus-/Minusstatistik belegt Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets aktuell den 3. Platz mit einer «Plus-7-Wertung».