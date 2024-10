Nico Hischier ist derzeit nicht zu stoppen. Er schiesst schon wieder ein Tor. Am Ende bringt das New Jersey nicht viel, das Team verliert trotzdem. Anders die Gefühlslage bei Roman Josi und den Nashville Predators.

In der National Hockey League kassieren die New Jersey Devils mit 3:4 gegen die New York Islanders die vierte Niederlage hintereinander.

Noch steht das Team mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler an der Spitze der Metropolitan Division und auch der Eastern Conference. Aber die gute Platzierung täuscht. Die New Jersey Devils bestritten bislang bis zu fünf Spielen mehr als die Konkurrenz.

«Das mag auch mit ein Grund für die aktuellen Niederlagen sein», meint Sheldon Keefe, der Trainer der Devils. «Wir bestritten neun Partien in den letzten 16 Tagen. Wir konnten in dieser Zeit bloss zweimal trainieren. Und so spielen wir derzeit auch: wie ein Team, das nur zweimal in 16 Tagen trainiert hat.»

Premiere für Nashville

Der Schwede Jesper Bratt gleicht für New Jersey 89 Sekunden vor Schluss und ohne Torhüter zum 3:3 aus und rettet den Devils einen Punkt. Bo Horvat entscheidet nach 69 Sekunden der Verlängerung die Partie für die Islanders. Nico Hischier gelingt im ersten Abschnitt zum 1:1 das achte Saisontor und schon das fünfte Goal innert einer Woche. So oft wie der Schweizer hat in dieser Saison bisher nur Nikita Kutscherow von Tampa Bay eingenetzt.

Die Nashville Predators mit Roman Josi, dem anderen Schweizer Captain in der NHL, feiern nach ihrem Horrorstart (fünf Niederlagen in Folge) erstmals diese Saison zwei Siege de suite. Nashville gewinnt das Auswärtsspiel gegen die Chicago Blackhawks nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Roman Josi steht von allen Akteuren die meiste Zeit auf dem Eis; Philip Kurashev darf bei Chicago in der zweiten Sturmlinie wieder mittun, nachdem er zuletzt ein Spiel hat zusehen müssen.