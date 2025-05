Totenstille in der Arena Lian Bichsel bleibt nach dieser Aktion benommen liegen

Beim Spiel der Dallas Stars gegen die Colorado Avalanche muss Lian Bichsel verletzt vom Eis. Der Schweizer bleibt nach einem Sturz in die Bande benommen liegen. Bei seinem Weg in die Katakomben herrscht in der Arena eine Totenstille.

Publiziert: vor 45 Minuten | Aktualisiert: vor 10 Minuten