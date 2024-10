Die Winnipeg Jets landen zum Start in die neue NHL-Saison einen überraschenden Kantersieg. Beim 6:0 in Edmonton gibt Nino Niederreiter zwei Assists.

Nino Niederreiter (links) und die Winnipeg Jets jubeln in Edmonton gleich sechsmal. Foto: AMBER BRACKEN 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Toller NHL-Saisonauftakt für Nino Niederreiter: Der 32-jährige Stürmer hat in seinem 980. Spiel in der höchsten nordamerikanischen Eishockeyliga bei den ersten beiden Treffern den Stock im Spiel und somit entscheidenden Anteil daran, dass die Jets erfolgreich in die Saison starten. Mit drei Toren im Mitteldrittel innerhalb von fünf Minuten sorgen die Gäste schliesslich für die Entscheidung und das überraschend deutliche Resultat.

Während die Winnipeg Jets in den letztjährigen Playoffs bei erster Gelegenheit scheiterten, stiessen die Edmonton Oilers in den Final vor und forderten dort den Florida Panthers alles ab. Auch in dieser Saison zählen die Oilers mit ihren Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl zu den grossen Favoriten auf den Gewinn des Stanley Cups.

Umso höher ist der Kantersieg der Jets einzustufen. Gutes Omen für die Oilers: Bereits die vergangene Saison eröffneten sie mit einer deftigen Niederlage. Damals setzte es ein 1:8 gegen die Vancouver Canucks ab.

Canucks-Auftaktniederlage ohne Pius Suter

Eben jene Canucks produzieren nun ebenfalls einen Fehlstart in die neue Spielzeit. Im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames verspielen sie eine 4:1-Führung und sehen sich Mitte des Schlussdrittels einem 4:5-Rückstand gegenüber. Zwar rettet J.T. Miller das Heimteam mit seinem Tor 98 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort ist es dann Connor Zary, der den siegbringenden Treffer für die Flames realisiert. Der Schweizer Stürmer Pius Suter fehlte bei den Canucks verletzt.