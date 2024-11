Die Winnipeg Jets sind in dieser frühen Phase der NHL-Saison kaum aufzuhalten. Das Team von Nino Niederreiter feiert beim 6:2 in Columbus den nächsten Sieg.

Die Winnipeg Jets holen den nächsten Sieg.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zehnter Sieg im elften Spiel! Die Winnipeg Jets reihen in der NHL Sieg an Sieg – so auch in der Nacht auf Samstag. Das Niederreiter-Team gewinnt gegen die Columbus Blue Jackets letztlich dank eines Hattricks von Nikolaj Ehlers, dem Sohn von Visp-Trainer Heinz Ehlers.

Nino Niederreiter, der zwei Tage zuvor in Detroit sein fünftes Saisontor erzielte, bleibt ohne Skorerpunkt. Der Bündner kommt auf drei Torschüsse, diese werden jedoch allesamt vom früheren Lugano-Goalie Elvis Merzlikins pariert.

Niederlagen für Moser und Schweizer Devils-Trio

Nico Hischier, mit zehn Treffern zweitbester Torschütze der Liga, bleibt für einmal wieder ohne Torerfolg, nachdem er in den letzten vier Partien stets getroffen hatte. Der Walliser kassiert mit den New Jersey Devils in Calgary eine 0:3-Niederlage, wobei die Partie lange Zeit ausgeglichen war.

Nach torlosen 54 Minuten sorgen die Flames im Duell mit ihrem Ex-Goalie Jacob Markström mit einem Doppelschlag innert 28 Sekunden für die Entscheidung. Hischier beendet das Spiel mit einer Minus-2-Bilanz, ebenso wie Timo Meier. Ihr Schweizer Teamkollege Jonas Siegenthaler steht bei Minus 1.

Auch für Janis Moser und Tampa Bay war es ein komplizierter Abend. Der Berner Verteidiger verliert mit den Lightning bei den Minnesota Wild 3:5. Beim siegreichen Heimteam glänzt einmal mehr der Russe Kirill Kaprisow (2 Tore, 1 Assist), der in dieser Saison bereits 21 Skorerpunkten gesammelt hat.