Meilenstein für Roman Josi: Der Captain der Nashville Predators holt beim Sieg gegen die Vancouver Canucks seinen 700. NHL-Punkte in der Regular Season.

1/4 Meilenstein und sechsten Saisonsieg: Roman Josi (M.) hat doppelten Grund zur Freude. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Nashville Predators besiegen Vancouver Canucks 5:3

Josi erzielt 700. NHL-Punkt in Regular Seasons mit Assist und Tor

Die Nashville Predators stoppen in der NHL auch dank Roman Josi ihre Niederlagen-Serie. Sie bezwingen die Vancouver Canucks mit Pius Suter 5:3, der Berner darf dabei einen persönlichen Meilenstein bejubeln.

Dank seines Assists zum 2:2 durch Steven Stamkos und seines Treffers zum 3:2 gut zwei Minuten später steht der Verteidiger nun bei 700 NHL-Punkten in Regular Seasons. In 928 Partien schoss der 34-Jährige 183 Tore und bereitete 517 weitere vor. Nimmt man die Playoffs hinzu, steht er bei 747 Punkten in 1020 Spielen.

Es war bisher noch ganz und gar nicht die Saison der im Vorfeld hoch gehandelten Predators. Vor ihrem Auswärtssieg gegen die Canucks waren sie gemessen an den Punkten zusammen mit den Chicago Blackhawks das schwächste Team der Liga. Sechs der vorangegangenen sieben Spiele haben die Predators verloren, zuletzt gab es drei Niederlagen am Stück.

Der Schweizer aufseiten der Canucks geht ohne Skorerpunkt vom Eis: Pius Suter (28) steht bei sechs Toren und zwei Assists.

Schmid wieder zurück in AHL

Torhüter Akira Schmid (24) muss sich wieder mit Einsätzen in der AHL begnügen. Die Verantwortlichen der Vegas Golden Knights haben den Berner zurück ins Farmteam Henderson Silver Knights beordert.

Schmid kam bei der Franchise, zu der er im Sommer von den New Jersey Devils gestossen war, bisher einmal in der NHL zum Einsatz. Bei der 2:5-Niederlage vor einer Woche gegen die Carolina Hurricanes ersetzte er kurz vor Spielhälfte den Kanadier Adin Hill nach vier Gegentoren.