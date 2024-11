1/5 Die New Jersey Devils bejubeln den Sieg. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nico Hischier glänzt in der NHL beim neuerlichen Sieg der New Jersey Devils gegen die Florida Panthers als Passgeber. Der Walliser bereitet beim 6:2 drei Tore vor. Der Kanadier Connor McDavid von den Edmonton Oilers schafft die Marke von 1000 Skorerpunkten.

Die Devils lassen sich in ihrem derzeitigen Hoch vom amtierenden Stanley-Cup-Sieger auch im zweiten Duell innert drei Tagen nicht stoppen. Von den letzten sechs Spielen gewann die Equipe mit Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler fünf und verteidigte ihre Führungsposition in der Eastern Conference, mit allerdings mehr Partien als die Konkurrenz, erfolgreich.

Hischier hat seinen Stock bei den Treffern zum 1:0, zum 3:2 und zum 4:2 im Spiel. Zweimal von seiner Vorarbeit profitiert der Amerikaner Stefan Noesen, einmal der Kanadier Dawson Mercer. Der Walliser hat in seiner Saisonbilanz nun je 10 Tore und Assists stehen. Erfolgreichster Schütze in Sunrise ist aber Jesper Bratt. Der Schwede schafft zum zweiten Mal drei Tore in einem NHL-Spiel. Dreifacher Vorbereiter ist auch Noesens Landsmann Jack Hughes.

McDavid Viertschnellster

Ganz besonders im Mittelpunkt steht bei den Spielen in der Nacht auf Samstag Connor McDavid. Der Kanadier ist beim 3:2-Sieg nach Verlängerung der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators mit Roman Josi Torschütze und Assistent und schafft damit die Skorerpunkte 1000 und 1001 in Regular Seasons.

McDavid erreicht diesen Meilenstein in 659 Partien und damit als viertschnellster Spieler in der Geschichte der NHL. Der grosse Wayne Gretzky benötigte für das erste Tausend lediglich 424 Einsätze. Mario Lemieux und Mike Bossy waren nach 513 beziehungsweise 656 Spielen bei dieser besonderen Marke angelangt.

Gegen Nashville gleicht McDavid zu Beginn des zweiten Drittels zum 1:1 aus. Der Amerikaner Michael McCarron bringt die Predators auf Zuspiel von Josi nach gut acht Minuten in Front. McDavid ist zudem der an Entscheidung beteiligt. Er steht am Ursprung des 3:2, das sein Landsmann Darnell Nurse in der zusätzlichen Spielzeit nach zweieinhalb Minuten erzielt.

Zweite Niederlage für die Jets

Zum zweiten Mal in der laufenden Saison als Verlierer vom Eis müssen die Winnipeg Jets. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter unterliegt den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser auswärts 1:4. Für die Jets geht damit die zweite Erfolgsserie nach sieben Siegen zu Ende. Die Lightning gewinnen erstmals nach vier Niederlagen wieder.

Niederlagen setzt es auch für Pius Suter und Philipp Kurashev ab. Suter zieht mit den Vancouver Canucks gegen die New York Islanders mit 2:5 den Kürzeren, Kurashev unterliegt mit den Chicago Blackhawks auswärts den Seattle Kraken 1:3.