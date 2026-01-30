Hischier schiesst die Devils mit einem Slapshot zum Sieg
Der Devils-Captain sprintet in der Verlängerung übers halbe Feld und erzielt das Siegtor. Niederreiter bleibt ohne Skorerpunkt und verliert das andere Schweizer Duell mit Moser.
Publiziert: vor 13 Minuten
