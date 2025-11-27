DE
FR
Abonnieren

Schweizer in Skorerlaune
Josi feiert erstes Tor nach Comeback

Roman Josi hat in seinem dritten Spiel nach seinem Comeback erstmals wieder getroffen. Seine Nashville Predators gewinnen 6:3.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Teilen
Kommentieren
Eishockey: Alles zur NHL
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen