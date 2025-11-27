DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
NHL
NHL: Josi schiesst erstes Tor nach Comeback
Schweizer in Skorerlaune
Josi feiert erstes Tor nach Comeback
Roman Josi hat in seinem dritten Spiel nach seinem Comeback erstmals wieder getroffen. Seine Nashville Predators gewinnen 6:3.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Eishockey: Alles zur NHL
0:54
Schock-Moment in der NHL
Goalie verliert Maske – 150-km/h-Geschoss kommt
1:29
Ansprache hat es in sich
Hockey-Legende führt Jugendteam zum Sieg
1:14
NHL-Schweizer siegreich
Niederreiter und Fiala treffen
0:22
Kurzer Schreckmoment
Hischier riskiert bei Rettungstat Kopf und Kragen
0:35
NHL-Erfolg für Schweizer
Fiala schickt Gegner auf die Knie
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen