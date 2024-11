1/5 Roman Josi gibt am Montagabend einen Assist. Foto: David Zalubowski

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das 4:0 zuletzt gegen den Utah Hockey Club hätte der Beginn einer Aufholjagd der schlecht in die Saison gestarteten Predators sein sollen. Doch in der Nacht auf Dienstag folgt der nächste Dämpfer für die hoch gehandelte Franchise aus Nashville. In Colorado setzte es eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung ab. Es ist bereits die sechste Pleite aus den letzten acht Spielen und die vierte Niederlage in Serie auf fremdem Eis.

Die Entscheidung zugunsten des Heimteams fällt in der 3. Minute der Verlängerung. Zuvor hatten die Predators im Mitteldrittel eine frühe Führung aus der Hand gegeben und kamen zu Beginn des letzten Abschnitts zum Ausgleich gekommen. Beim 2:2 gibt Roman Josi den Assist. Für den Captain der Predators, der mit knapp 27 Minuten so viel Eiszeit erhält wie keine anderer Spieler seines Teams, ist es der zehnte Assist in dieser Saison.

Besser in Form sind die Los Angeles Kings. Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen muss jedoch auch das Team von Kevin Fiala als Verlierer vom Eis. Gegen die Calgary Flames resultiert ein 1:3. Bis kurz vor der Schlusssirene können die Gäste aus dem Sunshine State auf Punkte hoffen. Ein Treffer von Kevin Rooney 20 Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Tor entscheidet dann die Partie. Fiala bleibt zum dritten Mal in Serie ohne Skorerpunkt und weist eine Minus-1-Bilanz aus.