Blitztor sichert Niederreiters Winnipeg historischen Sieg

1/7 Ein gewohntes Bild: Jubel bei den Winnipeg Jets. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Winnipeg Jets reiten in der NHL weiter auf einer Erfolgswelle. Das Team von Nino Niederreiter feiert mit einem 1:0 gegen Colorado den nächsten Sieg. Jonas Siegenthaler trifft für New Jersey.

Für Winnipeg ist es der zweite Sieg in Folge ohne Gegentor. Connor Hellebuyck kommt mit 35 Paraden zu seinem zweiten aufeinanderfolgenden Shutout. Der einzige Treffer des Abends fällt bereits nach 66 Sekunden. Nino Niederreiter, zwei Tage zuvor beim 3:0-Erfolg gegen Utah noch Doppeltorschütze, ist nicht daran beteiligt.

Gabriel Vilardi trifft für die Jets, die seit ihrer einzigen Saisonniederlage am 28. Oktober gegen die Toronto Maple Leafs fünfmal in Folge gewonnen haben. Nach den Ottawa Senators in der Saison 2007/08 sind sie erst das zweite Team in der Geschichte der NHL, das in den ersten 14 Spielen 13 Mal als Sieger vom Eis geht.

Erstes Saisontor von Siegenthaler

Über einen weiteren Sieg können sich auch die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler freuen. Sie bezwingen die Montreal Canadiens daheim 5:3. Siegenthaler trifft kurz nach Spielhälfte mit einem Handgelenkschuss zur 3:1-Führung. Für den Zürcher Verteidiger ist es das erste Saisontor. Letztmals hat er am 21. Dezember getroffen. Mit dem 9. Sieg im 16. Spiel gehört New Jersey im Osten zu den Spitzenteams.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Josis Predators verlieren erneut

Derweil kommen im Westen die Nashville Predators mit Captain Roman Josi weiterhin nicht in die Gänge. Sie kassieren mit 2:6 bei den formstarken Florida Panthers die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Partien und stehen am Ende der Tabelle. «Wir müssen in allen Bereichen des Spiels besser spielen – und das fängt bei mir an. Wir müssen als Team viel besser spielen», analysierte Josi, der beim ersten Tor der Predators zum 1:4 (34.) den entscheidenden Pass spielt.

Niederlagen setzt es auch für Janis Moser mit Tampa Bay (1:2 n.P. gegen Philadelphia) und Philipp Kurashev mit Chicago (1:3 bei Dallas) ab. Pius Suter geht im Schweizer Duell mit Kevin Fiala als Sieger hervor. Die Vancouver Canucks verbuchen mit dem 4:2-Auswärtssieg gegen die Los Angeles Kings ihren dritten Sieg am Stück.