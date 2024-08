Hischiers Sommer nach dem WM-Silber

Seit 2016 und dem Beginn seines Übersee-Hockeylebens verbringt Nico Hischier die Sommermonate in der Schweiz und absolviert in der Heimat das Sommertraining. Dafür lässt sich der Walliser in Bern nieder. Mit seinem Athletiktrainer Sam Boehringer macht er sich in einem individualisierten Programm für die nächste NHL-Saison fit.

Im Juni war er mit dem Bieler Janis Moser (neu bei Tampa Bay) ein wenig auf dem Eis. Im August schliesst er sich dem Eistraining des SCB an, Anfang September kehrt er zu den New Jersey Devils zurück auf deren Trainingsstart hin. Die Saison beginnt im Oktober, heuer für Hischier mit einer Europa-Tour und zwei Spielen in Prag gegen die Buffalo Sabres.

Doch den Sommer begonnen hat der NHL-Star nach der WM-Silbermedaille zunächst mit Ferien. «Ich wollte eigentlich in der Schweiz bleiben. Doch da das Wetter nicht so gut war, bin ich spontan nach Mallorca gereist mit meiner Familie.» Er gönnte sich jedoch nur eine zweiwöchige Pause, bevor er mit dem Training startete. Einige Tage auf Ibiza und erneut Mallorca sowie ein Aufenthalt auf Teneriffa mit seiner Trainingsgruppe folgten. Ansonsten genoss er die Ruhe in seiner Heimat, einige Abstecher ins Wallis waren natürlich auch dabei.