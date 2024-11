Jets siegen wieder – Niederreiter erneut ohne Skorerpunkt

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter überwinden das kleine Zwischentief. Nach zwei Niederlagen gewinnen die Kanadier gegen die Florida Panthers 6:3 und behalten so die Leader-Position in der NHL.

1/5 Nach zwei Niederlagen gewinnen die Winnipeg Jets wieder. (Archivbild) Foto: Chris O'Meara

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nino Niederreiter durchläuft trotz Sieg seiner Winnipeg Jets weiterhin eine Baisse als Skorer. Zum sechsten Mal in Folge ist er weder Torschütze noch Passgeber. Mit fünf Treffern und sieben Assists nach 19 Partien bleibt der Bündner die Nummer 4 in der Schweizer Skorerliste.

Im Mittelpunkt steht hingegen Janis Moser. Der Bieler in den Reihen der Tampa Bay Lightning ist beim 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung gegen die Pittsburgh Penguins auf dem Eis. Statt zu schiessen, bedient er an der nahen Torecke den Kanadier Brayden Point, der mit seinem zweiten Treffer die Wende perfekt macht. Tampa Bay lag 0:2 im Rückstand und dreht erst im Schlussdrittel auf.

Skorerpunkt für Suter, nächste Niederlage für Kurashev

Auch Pius Suter erhält als Passgeber einen Skorerpunkt gutgeschrieben. Der Zürcher in den Reihen der Vancouver Canucks ist beim 3:3-Ausgleich gegen die New York Rangers beteiligt. Letztlich setzten sich die Gäste aus den USA 4:3 durch.

Philipp Kurashev geht ebenfalls als Verlierer vom Eis. Er kassiert mit den Chicago Blackhawks beim 2:3 gegen die Anaheim Ducks die dritte Niederlage in Serie und liegt mit seiner Mannschaft weiterhin am Tabellenende der Western Conference. Keines der 32 NHL-Teams weist derzeit weniger Punkte aus als die Blackhawks.