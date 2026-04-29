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Mikrofon-Panne in der NHL
Plötzlich singen die US-Fans die Kanada-Hymne

Mikrofon-Ausfall bei der Kanada-Hymne: In Buffalo übernehmen die Fans aus den USA das Singen – und sie sind ziemlich textsicher.
Publiziert: vor 4 Minuten
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