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NHL
NHL: US-Fans singen Kanada-Hymne
Mikrofon-Panne in der NHL
Plötzlich singen die US-Fans die Kanada-Hymne
Mikrofon-Ausfall bei der Kanada-Hymne: In Buffalo übernehmen die Fans aus den USA das Singen – und sie sind ziemlich textsicher.
Publiziert: vor 4 Minuten
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