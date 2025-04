1/6 Pius Suter (2.v.r.) lässt sich nach seinem Treffer feiern. Foto: keystone-sda.ch

Montreal komplettiert das Teilnehmerfeld der NHL-Playoffs. Die Canadiens qualifizieren sich als letztes Team für den Achtelfinal.

Die Canadiens machen die erste Playoff-Teilnahme seit vier Jahren mit einem 4:2 in der heimischen Arena gegen die Carolina Hurricanes perfekt. Sie halten damit den letzten Konkurrenten um einen Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, die Columbus Blue Jackets, auf Distanz. Achtelfinal-Gegner der Canadiens werden die Washington Capitals sein, die Nummer 1 in der Eastern Conference.

Die Carolina Hurricanes bekommen es in der ersten Playoff-Runde mit New Jersey zu tun. Die Devils schliessen ihr Pensum in der Regular Season mit einer 2:5-Heimniederlage gegen die Detroit Red Wings ab. New Jersey schont mehrere Spitzenkräfte, unter ihnen Captain Nico Hischier und Timo Meier. Jonas Siegenthaler ist weiterhin verletzt.

Dallas-Pleitenserie geht weiter

Die Winnipeg Jets, nach Punkten das beste Team der Regular Season, beenden die Qualifikation standesgemäss mit einem Sieg. Die Equipe mit Nino Niederreiter bezwingt zu Hause die Anaheim Ducks 2:1 nach Verlängerung. Der Kanadier Mark Scheifele sorgt nach 71 Sekunden in der zusätzlichen Spielzeit für die Entscheidung gegen die Ducks, welche die bisherigen zwei Duelle in dieser Meisterschaft gewonnen hatten.

Zur Unzeit aus dem Tritt geraten sind die Dallas Stars. Das 1:5 bei den in dieser Saison enttäuschenden Nashville Predators ohne den nach wie vor verletzten Roman Josi ist die siebte Niederlage am Stück. Die Stars treten ohne Lian Bichsel an. Die Verantwortlichen stuften den Solothurner zurück in die AHL.

Die Vancouver Canucks mit Pius Suter beenden ihre Saison mit einem 1:4 gegen die Vegas Golden Knights. Der Zürcher bringt seine Mannschaft im ersten Drittel nach achteinhalb Minuten in Führung. Es ist sein 25. Tor in dieser Saison, damit baut er seinen persönlichen Rekord zum Abschluss noch aus. Weil danach nur noch der Gegner trifft, bleibt sein Tor allerdings wertlos. Bei den Golden Knights kommt Torhüter Akira Schmid zu seinem fünften Einsatz in dieser Saison.

