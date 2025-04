Acht Punkte – NHL-Schweizer präsentieren sich in Skorerlaune

Die Playoffs stehen in der NHL vor der Tür. Die Schweizer sind bereit dafür. Das beweisen sie in der Nacht auf Mittwoch, in der sie ordentlich Skorerpunkte sammeln.

1/5 Darf sich für zwei Skorerpunkte feiern lassen: Nico Hischier. Foto: Getty Images

Vor den am Wochenende beginnenden Playoffs sammeln die Schweizer Spieler weiter fleissig Skorerpunkte. Derweil sind im Westen die beiden letzten Playoff-Plätze vergeben worden.

Bei den New Jersey Devils sammelt Timo Meier drei und Nico Hischier zwei Skorerpunkte. Meier eröffnet das Skore mit seinem 26. Saisontreffer. Danach steuern er und Captain Hischier je zwei Assists bei. In der Verlängerung sorgt Brian Dumoulin, der kurz vor der Trade-Deadline von den Anaheim Ducks nach New Jersey gewechselt ist, mit seinem ersten Tor für die Devils für das 5:4. New Jersey, das in den Playoffs auf die Carolina Hurricanes trifft, beendet damit eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Für Janis Moser und die Tampa Bay Lightning ist das Spiel gegen die Florida Panthers die Hauptprobe für die Playoffs, in denen die beiden Teams in der ersten Runde erneut aufeinandertreffen. Im «Battle of Florida» setzt sich das Heimteam aus Tampa mit 5:1 durch, wobei Moser mit seinem Assist beim ersten Tor erstmals seit acht Spielen wieder einen Skorerpunkt verbucht.

Fiala für einmal mit Assists statt Treffer

Auch die Los Angeles Kings, die in den Playoffs zunächst gegen die Edmonton Oilers spielen werden, unterstreichen ihre gute Form mit einem 6:5-Sieg gegen die Seattle Kraken. Kevin Fiala, der in den sechs Spielen zuvor mit sieben Toren geglänzt hat, bleibt diesmal ohne Treffer, steuert aber zwei Assists bei.

Mit den Minnesota Wild und den St. Louis Blues sichern sich im Westen die letzten beiden Teams den Einzug in die Playoffs. Beide Franchises haben im vergangenen Jahr die Postseason verpasst, die Blues sogar in den letzten beiden Saisons. St. Louis trifft auf Qualifikationssieger Winnipeg mit Nino Niederreiter, Minnesota bekommt es mit den Vegas Golden Knights zu tun.

Im Osten wahren die Columbus Blue Jackets mit einem 3:0 gegen die Philadelphia Flyers ihre Playoff-Chancen. Sie müssen nun auf eine Niederlage der Montreal Canadiens hoffen und das letzte Spiel gegen die New York Islanders gewinnen.

