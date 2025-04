1/5 Kevin Fiala kann auch von den Edmonton Oilers nicht gestoppt werden. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings geniessen in der ersten Runde der NHL-Playoffs Heimrecht. Die Kalifornier bezwingen im Direktduell die Edmonton Oilers auswärts 5:0.

Seit einigen Tagen ist klar, dass die Kings und die Oilers als die Nummern 2 und 3 der Pacific Division zum Auftakt der K.o.-Phase aufeinandertreffen werden. Im Spiel in der Nacht auf Dienstag sichert sich nun Los Angeles zwei Runden vor Ende der Regular Season definitiv Platz 2.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fiala, zuletzt zweimal Doppel-Torschütze, zeigt sich erneut in blendender Verfassung. Der St. Galler erzielt den bereits 35. Treffer und schliesst im Ranking der Schweizer NHL-Torschützen zu Nico Hischier auf. Fiala lässt sich zudem einen Assist notieren und steht in der Skorerliste bei 58 Zählern. In dieser Wertung ist der Walliser Hischier mit 67 Punkten (35 Tore, 32 Assists) weiterhin klar im Vorteil.

Als Torschütze jubelt auch Lian Bichsel. Der Verteidiger der Dallas Stars trifft zum vierten Mal in dieser Saison, kann aber die 4:6-Niederlage seiner Mannschaft gegen die Detroit Red Wings nicht abwenden. Die Dallas Stars müssen sich mit Blick auf die Playoffs steigern. Sie kassierten bereits die sechste Niederlage in Serie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten