Suter hält Tor-Serie am Laufen

Suter hält Tor-Serie am Laufen

Pius Suter (2.v.r.) lässt sich nach seinem Tor von den Vancouver-Teamkollegen feiern. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Pius Suter hält seine Tor-Serie in der NHL am Laufen. Er traf zuletzt gegen Pittsburgh sowie Buffalo und ist am Sonntag auch gegen Detroit erfolgreich.

Der 28-jährige Zürcher in Diensten der Vancouver Canucks erobert in der defensiven Zone den Puck, stürmt umgehend nach vorne und bezwingt Goalie Ville Husso mit einem präzisen Handgelenkschuss zum zwischenzeitlichen 3:2 (38.).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Treffer gegen sein Ex-Team ist Suters neunter in der laufenden Saison (22 Spiele). Sein Saisonrekord in der Qualifikation liegt bei 15.

Die Partie in der Little Caesars Arena gewinnen die Canucks letztlich mit 5:4 nach Verlängerung. Jake DeBrusk ist für drei der fünf Vancouver-Goals verantwortlich – auch für den Game-Winner in der Overtime.