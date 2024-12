Während alle restlichen NHL-Schweizer, die in der Nacht auf Sonntag im Einsatz standen, als Verlierer vom Eis müssen, erlebt Kevin Fiala einen besonderen Abend. Er wird gar als bester Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Während die New Jersey Devils spektakulär verlieren

1/4 Kevin Fiala ist der Mann des Spiels beim Sieg der LA Kings gegen Ottawa. Foto: keystone-sda.ch

Die New Jersey Devils werden von den Washington Capitals spektakulär gestoppt. Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verliert vor Heimpublikum 5:6.

0:1, 2:1, 2:4, 4:4: Das Spiel in Newark wiegt lange hin und her. Die Entscheidung fällt erst, als den Gästen im letzten Drittel innerhalb von zehn Sekunden ein Doppelschlag gelingt. Beim zweiten Treffer riskiert Devils-Goalie Jake Allen hinter seinem Tor zu viel und verliert den Puck, Pierre-Luc Dubois von den Capitals steht dann vor dem leeren Gehäuse und schiesst sein Team zum Sieg.

Das Heimteam, bei dem Hischier sein 15. Saisontor erzielt und Meier zwei Assistpunkte sammelt, kommt zwar noch zum Anschlusstreffer, zu mehr reicht es aber nicht mehr. Damit geben die Devils auch die Tabellenführung in der Metropolitan Division an die Capitals ab.

Ehrung für Fiala bei Kings-Sieg

Niederlagen gibt es auch für die Schweizer Verteidiger Roman Josi und Janis Moser. Josi, der nach seinen zwei Toren im Spiel zuvor nun zwei Assists gibt, verliert mit den Nashville Predators 2:3 nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild. Moser und die Tampa Bay Lightning starten gegen die Toronto Maple Leafs nach einem 0:4-Rückstand zwar eine Aufholjagd und kommen auf 3:4 heran, verlieren aber letztlich 3:5.

Feiern darf hingegen Kevin Fiala, der mit den Los Angeles Kings zu einem 5:2-Heimsieg gegen die Ottawa Senators kommt. Der Schweizer erzielt den Ausgleich zum 2:2 und gibt den Assist beim Treffer zum 4:2. Für seine Leistung wird der 28-Jährige als «First Star» des Spiels ausgezeichnet.

Für Los Angeles ist es bereits der dritte Sieg in Serie, wodurch die Kings an Las Vegas, dem Leader in der Pacific Division, dran bleiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten