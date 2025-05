Titelverteidiger reichen sechseinhalb starke Minuten

Der Titelverteidiger ist eine Runde weiter. Die Florida Panthers verhindern in Spiel 7 gegen die Toronto Maple Leafs das Saisonende und ziehen in die Halbfinals ein.

Der NHL-Titelverteidiger ist auf Kurs. Die Florida Panthers gewinnen auswärts in den Playoff-Viertelfinals das entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 6:1.

Die Vorentscheidung beim Sieg gegen die Ahornblätter bringen drei Tore binnen nur sechseinhalb Minuten im zweiten Drittel vom 0:0 zum 3:0.

In den Halbfinals, zugleich der Final der Eastern Conference, warten nun die Carolina Hurricanes, welche zu Beginn der Playoffs die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion ausgeschaltet haben. Die Hurricanes sind im Schuss und haben heuer in der entscheidenden Phase der Meisterschaft bei acht Siegen erst zwei Niederlagen kassiert.

Aber die Panthers sind sich das Kämpfen gewöhnt. In der vergangenen Saison hatten sie den Stanley Cup in einer am Ende dramatischen Finalserie gegen die Edmonton Oilers gewonnen.

