Jetzt heisst es alles oder nichts: Die Toronto Maple Leafs erzwingen in der NHL-Viertelfinalserie gegen die Florida Panthers ein siebtes Spiel. Nach dem 2:0-Auswärtssieg findet dieses am Sonntag in Kanada statt.

Auston Matthews trifft zur Führung und lässt Toronto damit ausrasten.

Die Toronto Maple Leafs feiern im sechsten Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den NHL-Titelverteidiger Florida den benötigten 2:0-Auswärtssieg.

Nachdem die Toronto Maple Leafs in den letzten drei Duellen mit den Florida Panthers 13 Treffer und drei Niederlagen kassiert hatte, liess sich der amerikanische Goalie Joseph Woll diesmal nicht bezwingen. Seine 22 Paraden sowie die Treffer von Auston Matthews und Max Pacioretty im letzten Drittel sorgten für den Unterschied.

Die beiden sorgen mit ihren Toren für Ekstase in Toronto. Denn nun kommt es am Sonntag in der kanadischen Metropole zum alles entscheidenden siebten Spiel. Der Sieger wird es dann im Final der Eastern Conference mit den Carolina Hurricanes zu tun kriegen und um den Einzug in den Stanley-Cup-Final spielen.

