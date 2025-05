«Plötzlich kam die Polizei» Niederreiter erzählt Anekdote aus Rookie-Zeit

Nino Niederreiter erzählt im Podcast «SCHLIIFTS?» eine Anekdote aus seiner Rookie-Zeit in New York. Damals wurde er von seinen Teamkollegen so richtig übers Ohr gehauen.

Publiziert: 17:10 Uhr | Aktualisiert: 17:18 Uhr