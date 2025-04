Kein erfolgreicher Abend für Janis Moser. Er verliert mit Tampa Bay das Duell mit den Toronto Maple Leafs. Die Entscheidung fällt allerdings erst in der Verlängerung.

1/5 Janis Moser und Tampa Bay müssen untendurch. (Archivbild) Foto: IMAGO/Imagn Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Tampa Bay Lightning verlieren in der NHL das Duell zweier Playoff-Teilnehmer. Das Team mit Janis Moser muss sich den Toronto Maple Leafs 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Es ist der «Spitzenkampf» in der Atlantic Division. Mit einem Sieg in der regulären Spielzeit hätten die Lightning mit den Maple Leafs nach Punkten gleichziehen können. Doch es soll wieder nicht sein. Die Mannschaft aus Florida zieht auch im vierten Aufeinandertreffen mit den Kanadiern in dieser Regular Season den Kürzeren.

Die Maple Leafs legen eine Blitzstart hin. Nach dreieinhalb Minuten liegen sie bereits mit 2:0 vorne. Zu Beginn des dritten Drittels gleicht der Däne Oliver Bjorkstrand, der auf diese Saison hin von den Seattle Kraken zu den Lightning gewechselt hat, in Überzahl für die Gastgeber zum 2:2 aus. Der Amerikaner Matthew Knies sorgt ebenfalls im Powerplay umgehend für die erneute Führung der Maple Leafs, der Schwede Victor Hedman, auch er im Powerplay, schafft nochmals den Gleichstand.

Für die Entscheidung ist wiederum Knies besorgt. Der Flügelstürmer trifft in der Verlängerung nach drei Minuten. Es ist sein drittes Tor des Abends.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten