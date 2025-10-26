Fiala vergibt Entscheidung – Josi fällt verletzt aus

Kevin Fiala vergibt die Entscheidung im Penaltyschiessen und verlässt das Eis als Verlierer. Von fünf Schweizern im Einsatz dürfen sich nur zwei über einen Sieg freuen.

1/7 Kevin Fiala versenkt und verschiesst je einen Penalty. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fünf Schweizer NHL-Spieler stehen in der Nacht auf Sonntag auf dem Eis. Kevin Fiala trifft im Penaltyschiessen, gleichwohl verliert er mit den Los Angeles Kings 4:5 gegen die Nashville Predators.

Fiala, der in den vergangenen fünf Partien immer einen Assist gegeben oder ein Tor geschossen hat, geht diesmal leer aus. Denn Treffer im Penaltyschiessen gelangen nicht die Skorer-Statistik.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach je neun Penaltys ist die Niederlage für die Kings besiegelt. Fiala nimmt zweimal Anlauf. Als sechster Schütze scheitert er, mit einem Treffer hätte er den Sieg geholt. Unmittelbar danach nimmt er als siebter Schütze erneut Anlauf und steht unter Druck, denn der Spieler von Nashville hat getroffen. Fiala versenkt den Puck ebenfalls und hält so seine Mannschaft im Spiel.

Nicht mit von der Partie ist Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators fällt wegen einer Oberkörperverletzung aus, die er sich am Donnerstag zugezogen hat. Wie die Predators mitteilen, werde «von Woche zu Woche» über dessen Einsatzfähigkeit entschieden.

Ärgerliche Pleite für Suter

Der Berner Goalie Akira Schmid kommt in der achten Meisterschaftspartie der Vegas Golden Knights zum fünften Einsatz. Dabei kassiert er gegen die Florida Panthers die erste Niederlage (0:3).

Janis Moser gewinnt mit Tampa Bay Lightning gegen die Anaheim Ducks 4:3. Auch Lian Bichsel geht als Sieger vom Eis. Er siegt mit den Dallas Stars 3:2 gegen die Carolina Hurricanes.

Eine ärgerliche Niederlage kassieren die St. Louis Blues mit Pius Suter. Sie führen auswärts gegen die Detroit Red Wings nach 23 Minuten 4:0 – und verlieren noch 4:6.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten