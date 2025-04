In den NHL-Playoffs erhöhen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala in der Achtelfinalserie gegen die Edmonton Oilers mit einem 6:2-Heimsieg auf 2:0. Auch Lian Bichsel gewinnt mit Dallas – muss aber auf die Zähne beissen.

1/5 Harter Abend für Lian Bichsel trotz Sieg. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Dallas Stars mit Lian Bichsel liegen in ihrer Achtelfinalserie gegen die Colorado Avalanche vorne. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger siegt in Denver 2:1 nach Verlängerung und führt in der Serie nun ebenfalls mit 2:1. Bichsel, dem kein Skorerpunkt gelingt, muss zwischenzeitlich hart auf die Zähne beissen. Nach einem Schuss in die Weichteile krümmt sich der Solothurner am Boden und muss vom Feld begleitet werden. Später kehrt Bichsel aber wieder aufs Eis zurück – und darf sich nun über einen Schritt in Richtung Playoff-Viertelfinal freuen.

Dies darf auch Kevin Fiala, der mit den Los Angeles Kings die Edmonton Oilers mit 6:2 schlägt. Im Vergleich zum turbulenten 6:5-Auftaktsieg verläuft das zweite Duell zwischen Los Angeles und dem Vorjahresfinalisten aus Edmonton weitaus weniger dramatisch. Eine ähnlich spektakuläre Aufholjagd, wie es den Gästen am Ostermontag mit drei Toren innert elf Minuten vom 2:5 zum 5:5 gelungen ist, bleibt diesmal aus.

Zwar kommen die Oilers nach einem 0:3-Rückstand zu Beginn des Schlussdrittels nochmals auf 2:3 heran, doch die Kings lassen sich davon nicht beeindrucken. Adrian Kempe, Anze Kopitar und nochmals Kempe sorgen mit ihren Goals bis zur 52. Minute für die definitive Entscheidung. Beim Powerplaytor von Captain Kopitar gibt Kevin Fiala das entscheidende Zuspiel. Das Heimteam erzielt total drei Treffer in Überzahl. Nun folgen für die Kings zwei Auswärtsspiele in Edmonton.

Wie die Los Angeles Kings sind auch die Washington Capitals optimal in die Playoffs gestartet. Das Team von Superstar Alex Owetschkin gewann mit 3:1 auch das zweite Heimspiel gegen die Montreal Canadiens. Nach seinem Overtime-Goal in Spiel 1 blieb NHL-Rekordtorschütze Owetschkin diesmal ohne Skorerpunkt.