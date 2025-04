Stadtzürcher Beizen dürfen bei ZSC-Meistertitel Freinacht feiern

Die ZSC-Fans hoffen am Donnerstag beim Public Viewing andere Bilder zu sehen als jubelnde Lausanner. Sollten die Zürcher gewinnen, dürfen sie sich auf eine Freinacht in den Beizen freuen. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Regeln gelten nicht für Boulevardcafés und Gartenrestaurants, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Vor der Tür soll nachts also Ruhe herrschen.

Die erste Chance für den Gewinn des Titels bietet sich den ZSC Lions bereits am Donnerstag. Da das Spiel in Lausanne stattfindet, wird es in der Zürcher Swiss Life Arena ein Public Viewing geben. Sollte es am Donnerstag nicht klappen, hat der ZSC am Samstag und Dienstag zwei weitere Matchpucks. Die Freinacht im Fall des Titelgewinns gilt für alle drei Daten.