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Er will Fan-Reporter werden: Hier stellt sich Jannic vor
Er will Fan-Reporter werden
Hier stellt sich Jannic vor
Die Bewerbungsphase ist vorbei, die Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest. Jetzt zählt deine Stimme: Wähle, wer künftig als Blick Fan-Reporter ganz nah dran an seinem Hockeyklub berichtet.
Publiziert: 15:07 Uhr
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