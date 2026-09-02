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Er will Fan-Reporter werden
Hier stellt sich Jannic vor

Die Bewerbungsphase ist vorbei, die Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest. Jetzt zählt deine Stimme: Wähle, wer künftig als Blick Fan-Reporter ganz nah dran an seinem Hockeyklub berichtet.
Publiziert: 15:07 Uhr
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