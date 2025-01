1/4 Der Schweizer Lian Bichsel wird für das All-Star-Game der AHL Aufgeboten. Foto: keystone-sda.ch

Lian Bichsel gehört zum Aufgebot des All-Star-Games in der AHL. Der 20-jährige Solothurner, der 2022 von den Dallas Stars gedraftet wurde, vertritt dort die Texas Stars.

Bichsel gab in dieser Saison sein Debüt bei Dallas – und schlug dabei mit einer historischen Bilanz so richtig ein. In acht NHL-Spielen erzielte der Verteidiger zwei Tore. Seinen letzten Einsatz in der höchsten nordamerikanischen Liga absolvierte er kurz vor Jahresende. Trotz guter Leistungen spielt der ehemalige Bieler Junior seit Januar wieder für das Farmteam in Texas.

Trotz starker Auftritte in Nordamerika schliesst Nati-Coach Patrick Fischer eine Begnadigung Bichsels im neuen Hockey-Podcast «SCHLIIFTS?» aus. Der talentierte Verteidiger wurde, weil er zwei Aufgebote für die U20-WM ausgeschlagen hatte, für zwei Jahre und vier grosse Turnier (drei Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2026) aus der A-Nati verbannt.