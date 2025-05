Erlösender Sieg für die Carolina Hurricanes

Die Carolina Hurricanes gewinnen gegen die Florida Panthers und beenden ihre Negativserie in den NHL-Playoff-Halbfinals nach 15 Niederlagen am Stück.

1/4 Die Carolina Hurricanes jubeln über den ersten Sieg in der Halbfinal-Serie gegen Florida. Foto: Lynne Sladky

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Logan Stankoven, Sebastian Aho und Jordan Staal treffen für die Carolina Hurricanes, die mit dem 3:0-Auswärtssieg in der Best-of-7-Serie mit dem Titelverteidiger die Entscheidung verhindern und auf 1:3 verkürzen. Weiter geht es im Final der Eastern Conference am Mittwoch im Stadion der Hurricanes in Raleigh.

Zuletzt verloren die Carolina Hurricanes gegen die Pittsburgh Penguins (2009), die Boston Bruins (2019) und die Florida Panthers (2023) drei Halbfinal-Serien in Serie mit 0:4.

Im anderen Halbfinal der laufenden Playoffs führen die Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars mit dem Schweizer Lian Bichsel 2:1.