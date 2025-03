Devils gegen Canucks Meier und Suter treffen im Schweizer Duell doppelt

In der Nacht auf Dienstag treffen in der NHL die New Jersey Devils auf die Vancouver Canucks. Die beiden Schweizer Timo Meier und Pius Suter prägen die Partie mit je zwei Toren.

