Bei Playoff-Sieg Bichsel vermöbelt Gegner und lacht darüber

In den Playoffs der NHL gehen die Dallas Stars mit Lian Bichsel gegen Colorado zum zweiten Mal in Führung. Moser sorgt dabei so richtig für Stimmung. Zuerst prügelt er sich mit dem Gegner und heizt anschliessend auf der Bank das Publikum ein.

Publiziert: vor 34 Minuten | Aktualisiert: vor 31 Minuten