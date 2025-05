Niederreiters Jets stehen vor dem Playoff-Out

Im Schweizer Duell in den NHL-Playoffs fährt Lian Bichsel mit den Dallas Stars den nächsten Sieg ein. Damit stehen Nino Niederreiter und Winnipeg Jets mit dem Rücken zur Wand.

1/4 Nino Niederreiter (l.) muss als Verlierer vom Eis. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Winnipeg Jets befinden sich in den NHL-Playoffs in arger Schieflage. Das Team mit Nino Niederreiter liegt in der Viertelfinal-Serie gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel mit 1:3 Siegen im Rückstand.

Die Stars entscheiden das vierte Spiel der Best-of-7-Serie in der heimischen Arena mit 3:1 für sich und haben damit in der Nacht auf Freitag die erste Möglichkeit, die Halbfinal-Qualifikation sicherzustellen. Die Partie findet in Winnipeg statt.

Spieler des Abends ist Mikael Granlund. Der Finne, der auf diese Saison von den San Jose Sharks nach Dallas gewechselt hat, erzielt alle drei Tore für die Stars und schafft damit seinen ersten Hattrick in den NHL-Playoffs. Drei Treffer in einem Spiel waren Granlund in der weltbesten Liga zuvor erst zweimal gelungen, das letzte Mal Ende Dezember 2017, als er bei Minnesota noch Teamkollege von Niederreiter war. Die Wild bezwangen damals die Nashville Predators 4:2, für die Granlund zusammen mit Roman Josi einst ebenfalls gespielt hatte.

Ehlers-Tor bringt nichts

Granlund bringt die Stars im ersten Drittel nach achteinhalb Minuten im Powerplay in Führung. Nikolaj Ehlers, der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, gleicht zu Beginn des zweiten Drittels aus. Granlund bringt seine Mannschaft zwei Minuten vor Schluss des mittleren Abschnitts wieder in Front und knickt die Hoffnungen der Jets im dritten Drittel mit einem weiteren Tor in Überzahl endgültig.

Niederreiter bleibt erstmals in dieser Serie ohne Skorerpunkte. Bichsel steht lediglich während knapp acht Minuten auf dem Eis. Sollten die Jets ausscheiden, könnte Niederreiter zur Nati stossen. Denn Coach Patrick Fischer hält im Kader extra einen Platz für ihn offen, falls er an der WM teilnehmen möchte.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten