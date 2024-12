Am Stephanstag beginnt für die U20-Nati die WM in Ottawa. Mit dem 15-jährigen Teenie-Star Jonah Neuenschwander im Kader – und auch grossen Ambitionen.

1/5 Trainer Marcel Jenni steht mit der U20-Nati vor der WM in Ottawa. Foto: freshfocus

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Schweizer Spiele werden an der U20-WM in Kanada auch international grosse Beachtung finden. Der Hauptgrund ist der Bieler Jonah Neuenschwander, der im zarten Alter von 15 Jahren bereits seine erste U20-WM bestreiten wird. Einen derart jungen Spieler gab es am wichtigsten Turnier auf Juniorenstufe seit 24 Jahren (damals der Kasache Viktor Alexandrov) nicht mehr. «Ich habe ihn mitgenommen, weil er das Team besser macht. Jonah hat mich in seinen Spielen in der National League derart überzeugt, dass ich ihn nachnominieren musste, und er macht es auch hier bisher richtig gut», meldet Nati-Trainer Marcel Jenni (50) aus Kanada.

Doch der Neuenschwander-Hype soll nicht der einzige Grund bleiben, weshalb die Schweizer in Ottawa im Scheinwerferlicht erscheinen sollen. Die in der U20-Nati den Ton angegebenen Jahrgänge 2005 und 2006 werden als stark eingestuft, der diesjährigen Mannschaft von Jenni darf durchaus eine Überraschung zugetraut werden.

Drei Topgoalies, zwei Sturm-Zwillinge

Dies, weil sie mit Ewan Huet (19), Christian Kirsch (18) und Elijah Neuenschwander (18), dem älteren Bruder von Jonah Neuenschwander, gleich über drei Goalies verfügt, denen eine grosse Zukunft zugetraut wird. Von der von NHL-Draft Leon Muggli (18) angeführten Verteidigung haben neun bereits National-League-Erfahrung gesammelt.

WM-Aufgebot und Spiele der U20-Nati Vorläufiges WM-Kader:

Goalies (3): Ewan Huet (Regina Pats/WHL), Christian Kirsch (Green Bay Gamblers/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).

Verteidiger (9): Nic Balestra (Zug), Timo Bünzli (GCK/ZSC Lions), Aris Häfliger (Bellinzona/Ambri), Ludvig Johnson (Zug), Leon Muggli (Zug), Nils Rhyn (Bern), Basile Sansonnens (Rimouski Océanic/QMJHL), Eric Schneller (Servette), Daniil Ustinkov (GCK/ZSC Lions).

Stürmer (14): Robin Antenen (Zug), Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes/WHL), Jan Dorthe (Fribourg), Alain Graf (Bern/Basel), Rico Gredig (Davos), Kimo Gruber (GCK/ZSC Lions), Andro Kaderli (Leksand), Endo Meier (GCK Lions), Rafael Meier (Kloten), Simon Meier (Penticon Vees/BCHL), Jonah Neuenschwander (Biel), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies /QMJHL), Jamiro Reber (HV71), Loris Wey (Zug).

Es können nur 22 Feldspieler gemeldet werden. Im Verlauf des Turniers wird noch ein Spieler aus dem Kader ausscheiden. Schweizer Spiele:

Donnerstag, 26. Dezember, 23.00 Uhr MEZ: Tschechien – Schweiz

Freitag, 27. Dezember, 19.00 Uhr MEZ: Schweiz – Slowakei

Sonntag, 29. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Schweiz – Schweden

Dienstag, 31. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Kasachstan – Schweiz



K.-o.-Phase:

2. Januar: Viertelfinals

4. Januar: Halbfinals

5. Januar: Finalspiele



Sämtliche Schweizer Spiele live auf MySports Vorläufiges WM-Kader:

Goalies (3): Ewan Huet (Regina Pats/WHL), Christian Kirsch (Green Bay Gamblers/USHL), Elijah Neuenschwander (Chur/Fribourg).

Verteidiger (9): Nic Balestra (Zug), Timo Bünzli (GCK/ZSC Lions), Aris Häfliger (Bellinzona/Ambri), Ludvig Johnson (Zug), Leon Muggli (Zug), Nils Rhyn (Bern), Basile Sansonnens (Rimouski Océanic/QMJHL), Eric Schneller (Servette), Daniil Ustinkov (GCK/ZSC Lions).

Stürmer (14): Robin Antenen (Zug), Léo Braillard (Lethbridge Hurricanes/WHL), Jan Dorthe (Fribourg), Alain Graf (Bern/Basel), Rico Gredig (Davos), Kimo Gruber (GCK/ZSC Lions), Andro Kaderli (Leksand), Endo Meier (GCK Lions), Rafael Meier (Kloten), Simon Meier (Penticon Vees/BCHL), Jonah Neuenschwander (Biel), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies /QMJHL), Jamiro Reber (HV71), Loris Wey (Zug).

Es können nur 22 Feldspieler gemeldet werden. Im Verlauf des Turniers wird noch ein Spieler aus dem Kader ausscheiden. Schweizer Spiele:

Donnerstag, 26. Dezember, 23.00 Uhr MEZ: Tschechien – Schweiz

Freitag, 27. Dezember, 19.00 Uhr MEZ: Schweiz – Slowakei

Sonntag, 29. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Schweiz – Schweden

Dienstag, 31. Dezember, 18.00 Uhr MEZ: Kasachstan – Schweiz



K.-o.-Phase:

2. Januar: Viertelfinals

4. Januar: Halbfinals

5. Januar: Finalspiele



Sämtliche Schweizer Spiele live auf MySports

Im Sturm konnten sich Jamiro Reber (18, HV71 Jönköping) und Andro Kaderli (19, Leksand) in Schweden sogar schon einen Stammplatz erkämpfen. Reber gehört zu den Saisonentdeckungen in der Hockeyligan. Gespannt darf man auch die Auftritte der 19-jährigen Meier-Zwillinge Rafel (Shooting-Star in Kloten) und Simon (aktuell noch in Kanada, nächste Saison ebenfalls in Kloten) sein. Neben Jonah Neuenschwander gibt es mit Lars Steiner (17) noch ein zweites sehr junges Ausnahmetalent. Und in der National League haben sich auch Fribourgs Jan Dorthe, der Davoser Rico Gredig sowie Berns Alain Graf als Stammkräfte etabliert.

An Reife gewonnen

«Wir haben eine gute und stabile Mannschaft. Jetzt gilt es, die richtige Mischung zu finden», sagt Jenni. Ihn stimmt zuversichtlich, dass viele Spieler seit dem Sommer grosse Fortschritte gemacht haben. «Vor allem bei jenen, die regelmässig mit den Profis unterwegs sind, sieht man, dass ihr Spiel deutlich an Reife gewonnen hat.»

Um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren, braucht es vermutlich lediglich im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan einen Sieg. Zuvor gegen Tschechien, die Slowakei und Schweden gilt es so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um sich gut zu positionieren. «Ich will eine Mannschaft sehen, bei der jeder für den anderen geht und eine Einheit mit guter Körpersprache ist. Darauf ist auch unser Spiel ausgerichtet und wenn es uns dabei gelingt, unser Potenzial abzurufen, wird etwas Gutes dabei herauskommen», ist Jenni überzeugt.