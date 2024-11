1/6 Zeki Amdouni wird von Aleksa Terzic hart getroffen. Foto: keystone-sda.ch

Es ist der grosse Aufreger beim 1:1 in der Nations League zwischen der Schweiz und Serbien: Aleksa Terzic (25) trifft in der 24. Minute Nati-Star Zeki Amdouni (23) mit offener Sohle am Oberschenkel. Terzic kommt mit Gelb davon. Der Entscheid des französischen Schiedsrichters Clément Turpin gewinnt an Brisanz, weil ausgerechnet Terzic kurz vor Abpfiff den Ausgleich erzielt.

Für Blick-Schiedsrichter-Experte Urs Meier ist klar, dass Terzic zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Platz stehen darf. «Ich verstehe nicht, wieso man da keine Rote Karte gibt», sagt Meier zum Foul an Amdouni. «Es ist klare Absicht, der Ball ist gespielt, es geht nur gegen den Mann. Alle Punkte, die für eine Rote Karte sprechen, sind erfüllt. Da gibt es keine Frage mehr, ob es Dunkelorange oder so ist. Das ist Dunkelrot!»

Dass es nur Gelb gibt, ist für Meier unverständlich. «Ich frage ich mich, wie viele Lernvideos die Schiris noch schauen wollen, um solche Attacken richtig einzuschätzen. Das sollte der VAR sehen, das sollte der Schiedsrichter sehen, das müssen auch die Assistenten und der vierte Mann sehen.»

Dass Amdouni voll getroffen wurde, zeigt auch ein Foto, das er am Abend auf Instagram postet: Der Oberschenkel des Stürmers ist von Schürfwunden übersät. Auch sie sind dunkelrot.