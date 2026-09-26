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Ogbus zu Bankplatz in Freiburg
«Meine Chance wird wieder kommen»

Bruno Ogbus war die Entdeckung beim SC Freiburg in der Rückrunde der letzten Saison. In der neuen Saison läuft es für den Zürcher noch nicht nach Wunsch. Seinen Stammplatz hat er verloren, dennoch zeigt er sich optimistisch: «Meine Chance wird wieder kommen.»
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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7
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10
6
Österreich
Österreich
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9
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Ungarn
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-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
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15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
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11
12
5
Slowakei
Slowakei
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2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
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6
8
Italien
Italien
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-23
1
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In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
SC Freiburg
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