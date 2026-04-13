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Nati-Coach Fischer gesteht
«Habe mich verleiten lassen, das Zertifikat zu fälschen»

Head Coach Patrick Fischer ist im Jahr 2022 ohne Wissen der Swiss Ice Hockey Federation sowie von Swiss Olympic mit einem Zertifikat an die Olympischen Spiele gereist, das eine Covid-Impfung attestierte, obwohl diese nicht vorlag. Nun äussert sich Fischer dazu.
Publiziert: vor 31 Minuten
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