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Eishockey
Nati
Mourinho: «Vielleicht versucht ihr unschweizerisch zu sein»
Mourinho glaubt an Nati
«Vielleicht versucht ihr etwas unschweizerisch zu sein»
Trainer-Legende spricht im Werbespot für Ochsner Sport der Schweiz für die kommende Weltmeisterschaft Mut zu.
Publiziert: 20:17 Uhr
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Aktualisiert: vor 55 Minuten
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