DE
FR
Abonnieren

Mourinho glaubt an Nati
«Vielleicht versucht ihr etwas unschweizerisch zu sein»

Trainer-Legende spricht im Werbespot für Ochsner Sport der Schweiz für die kommende Weltmeisterschaft Mut zu.
Publiziert: 20:17 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen