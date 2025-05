Genoni über WM-Silber 2024 «Hat weh getan – doch jetzt möchten wir die Farbe ändern»

Im Dok-Film «Road to the Silver Medal 2024» von Swiss Ice Hockey spricht Nati-Goalie Leonardo Genoni über die letztjährige Final-Niederlage gegen Tschechien – inklusive einer Kampf-Ansage für die WM in diesem Jahr in Schweden und Dänemark.

Publiziert: vor 46 Minuten