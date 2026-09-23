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Fischer versteht Gründe des Nati-Captains
«Es tut mir leid für Granit»

Am Mittwoch ist der ehemalige Trainer der Eishockey-Nati Patrick Fischer zu Gast im «TalkTäglich» bei TeleZüri. Im Gespräch äussert er sich unter anderem zum Zertifikats-Geständnis von Granit Xhaka.
Publiziert: 20:34 Uhr
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Aktualisiert: 20:36 Uhr
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
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